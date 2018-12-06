Balıkesirli öğrenciler yeşile katkı için palamutları toprakla buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi'nde, öğretmenleri Sinan Sürücü ve Cengiz Könen'in öncülüğünde bir araya gelen 9. sınıf öğrencileri meşe fidanı yetiştirmek için kolları sıvadı. ‘Ormanımı yetiştirmeme müsaade et' adı verilen proje gereğince, Ören sahilindeki meşe ağaçlarından topladıkları palamutları tasnif eden öğrenciler, 5 bin adet palamudu ana sınıfı öğrencileriyle birlikte toprakla buluşturdu.

Burhaniye Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ekim etkinliği adeta şölene dönüştü. Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri ve velileriyle birlikte, toprak doldurdukları poşetlere palamutları yerleştiren öğrenciler, yeşile katkı vermenin mutluluğunu yaşadı. Poşetlerde yeşerecek meşe fidanları Tema Vakfına bağışlanacak. Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür, projeye belediyenin de destek verdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Müdür Fehmi Gür, “Projemizin amacı ormanlarımıza katkı sağlamaktır. İki öğretmenimizin fikri olarak ortaya atıldı. Biz, 9.sınıf öğrencilerimizle birlikte Örendeki bulunan meşe ağaçlarından 5 bin adet palamut topladık. Bunları okulumuza getirdik. Belediyemizde bize toprak sağladı. İlçemizde bulunan anaokulları ile proje fikrimizi paylaştık. Onlarında çok hoşlarına gitti. Anaokullarından yaklaşık 70-75 öğrenci projemize destek olmak üzere okulumuza geldiler. Hep beraber palamutlarımızı ekiyoruz. Filizlendiği zamanda biz bu palamutlarımızı Tema Vakfına bağışlayacağız” dedi. Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdürü Selma Ergül de, “Burhaniye Anadolu Lisesinin projesine bizde Yıldız Özsaraç Anaokulu olarak 50 öğrenci, 3 öğretmen ve çocuklarımızın velileri ile birlikte katıldık. Biz tohumlarımızı diktik. Çok mutlu olduk. Dövizlerimizle birlikte geldik. Burhaniye Anadolu Lisesi'ne bize bu konuda verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi. Öğrenci velisi Demet Özenalp ise, “Anaokullarımızın etkinliğinde oğlumla birlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Genç nesillerimize fidanın ağacın önemini anlatmış olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. İnşallah, diğer nesillerimize, ağaçlarımızı fidanlarımıza koruyarak yemyeşil bir dünya bırakırız” dedi Öğrencilerden Hatice Devrekoğlu da, “Arkadaşlarımızla beraber Ören'e gidip palamutları topladık. Bu günde minik arkadaşlarımızla beraber ekimini yapıyoruz. Doğaya katkıda bulunduğumuz için mutluyuz” dedi. Zümrenaz Aydemir de,” Sahil kenarındaki meşe ağaçlarından topladığımız palamutları bu gün miniklerimizle birlikte ektik. Doğayı yeşillendirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.