Balıkesirli öğrencilerin projesi Dünya 3. oldu

Çin'de düzenlenen World Adolescent Robot Contest 2019 Dünya Robot Olimpiyatlarında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin projesi Dünya 3. oldu.

Balıkesirli öğrencilerinden büyük başarı. Çin'de düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 20 takımının katıldığı World Adolescent Robot Contest 2019 Dünya Robot Olimpiyatlarında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Enis Zorbazer, Yiğit Zobu ve Nurefşan Kaymak oluşan robot takımı Olimpiyatlarda 3. olarak büyük başarıya imza attılar. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğrencilerin bu büyük başarısı sonucu yaptığı açıklamada "Çin'de düzenlenen World Adolescent Robot Contest 2019 Dünya Robot Olimpiyatlarında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimizin yaptığı proje 20 ülkenin projelerinin arasında Dünya 3. olması bizleri memnun etti. Dünya 3. olan takımın öğrencileri Enis Zorbazer, Yiğit Zobu ve Nurefşan Kaymak ile öğretmenlerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.