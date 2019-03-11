Balıkesirli öğretmenden örnek davranış

Balıkesir'in Karesi ilçesinde öğretmen Ünal Filiz, ölen babasının hayrı için meralardaki 200 yabani ağaca meyve aşısı yaptırdı. Karesi ilçesine bağlı İbirler Mahallesinde yapılan aşılama çalışmasında 10 kişi görev alırken, yabani ağaçların aşılanması yöredeki vatandaşları sevindirdi.

Balıkesir Sevinç Kurşun İlkokulu öğretmenlerinden Ünal Filiz, geçtiğimiz yıl vefat eden babası Mehmet Filiz için hayır yapmak istedi. Bir arkadaşının meralardaki yabani ağaçları aşılatması fikrine sıcak bakan Filiz, aşılama ustası Hüseyin Talay ile anlaştı. Filiz gönüllü arkadaşlarından 10 kişilik bir ekip oluşturarak İbirler Mahallesi'ne gitti. Meralardaki ahlatlara armut çeşitleri aşılırken, yabanı eriklere de aşı yapıldı. Gün boyunca yaklaşık 200 ağaç aşılandı.

Rahmetli babasının ağaç dikmeyi çok sevdiğini anlatan Öğretmen Ünal Filiz, “Babam için hayır yapmayı düşünüyordum. Arkadaşlarımız da bize katıldı. Bir günde yaklaşık 200 dolayında ahlat ve erik ağacını aşıladık. Bu ağaçlarda meyveler olunca, insanlar yiyecek, kuşlar ve yaban hayvanlar da faydalanacak. Böylelikle babamın ruhuna sevap gidecek. Bize katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.