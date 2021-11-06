Balıkesirli şehit aileleri ve gazilerden Türkkan'a istifa çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şehit ailesi ve gazilerden özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifa etmeye çağırdı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz yaptığı açıklamada, “PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren' in kardeşinin, 5 Kasım 2021 tarihinde; Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor esefle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz” diye konuştu.

“Mecliste istemiyoruz”

“Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme terbiyesizliğini gösteren, hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz” diyen Filiz, “Şehit Aileleri ve Gaziler olarak; Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ı Şehit ailesi ve Gazilerden özür dileyerek derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.