Balıkesirli üretici Kanal İstanbul için 15 bin fıstık çamı hazırladı

Burhaniye ilçesinde, orman idaresinden sonra Türkiye'nin en büyük fıstıkçamı üreticisi olan emekli bankacı Yunus Göç, Kanal İstanbul için 15 bin adet fıstık çamı yetiştirdi. Kanal İstanbul yapılsın yapılmasın tartışmaları devam ederken, Burhaniyeli üretici ürettiği fıstık çamlarının Kanal İstanbul'a dikileceğini söyledi.

Burhaniye'de süs bitkileri üreten ve fıstık çamları ile adını duyuran 71 yaşındaki Yunus Göç, Kanal İstanbul için 15 bin adet fıstık çamı hazırlamaya başladı. Kanal İstanbul'u görmeye belki ömrünün yetmeyebileceğini anlatan Göç, ürettiği çam fidanlarının Kanal İstanbul'u mutlaka göreceğine inanıyor. Kanal İstanbul'un Türkiye'ye büyük katma değer olacağına inandığını anlatan Göç, “Gördüğünüz 15 bin adet fidanı Kanal İstanbul için üretiyorum. Daha tamamlanmadı. Dikmeye devam ediyorum. Ben bunları Kanal İstanbul için yetiştirmeye çalışıyorum. Her ne kadar bu gün Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar olsa bile yarın onlar iktidar olduklarında Kanal İstanbul'a sahip çıkacaklarına ben kesinlikle inanıyorum. Çünkü, bu Türkiye'ye çok büyük katma değer getirecek bir projedir. Şimdiden biz bitkilerimizi hazırlamamız lazım. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bende bir bitki üreticisi olarak fıstık çamı üreticisi olarak Kanal İstanbul için çam yetiştirmeye gayret ediyorum. Bu çamları çok düzgün ve sağlıklı yetiştirmeye, Kanal İstanbul'a yakışacak bitki olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanal İstanbul ne zaman biter benim ömrüm yeter mi yetmez mi bilemiyorum. Ama, bu çamların ben o günleri görmesem bile bu çamların Kanal İstanbul'u göreceğine inanıyorum. Ve o inançla çalışıyorum” dedi.