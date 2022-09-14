Balıkesirli usta hat sanatını su kabaklarına işliyor

Devlet su İşleri Personel Şefliğinden emekli olan 72 yaşındaki Ertan, Halk Eğitimi Merkezi kurslarında tanıştığı su kabaklarının üzerine ayet ve dualar yazmaya başladı.

Burhaniye'de oturan 5 çocuk babası Mahmut Ertan, katıldığı kurslarda, herkes kabakların üzerine değişik süslemeler yaparken, o hat sanatını işlemeye karar verdi. Güzel yazı yazmayı sevdiğini anlatan Ertan, gençliğinde 4 yıl hat eğitimi aldığını anlattı. Mezar taşlarına da yazılar yazdığını anlatan Ertan, su kabağı üzerine hat işleme sanatını öğretmek istediğini söyledi. İşini severek yapığını anlatan Mahmut Ertan, “Ben bir kamu kuruluşundan emekliyim. Emekli olduktan sonra Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde su kabağı kursuna gittim. Su kabağı ile orada tanıştım. Kursta gördüm ki bütün arkadaşlar değişik değişik resimler çizimler yapıyorlar. Ben de hattat olduğum için hat sanatını su kabağına uygulamayı düşündüm. Hiç olmazsa kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak istedim. Uzun uğraşlardan sonra başardım. Çünkü bu hat sanatının 4 yıllık bir eğitimini almıştım. Urfa'nın meşhur hattatı Behçet Arabi hoca efendi rahmetlinin talebesiyim ben. Dolayısı ile şu anda bu kabakları hazırlıyorum. Bunu tanıtmak istiyorum. Usta öğreticilik belgem var. Halk Eğitimde bu konuda kurs vermek istiyorum. Bunu öğretmek istiyorum. Çünkü, bu sanatı Türkiye de benden başka yapan yok. Hatta dünya de bile hat sanatını seri olarak su kabağı üzerine işleyen kimse yok. Yurt dışından hattat arkadaşlar bazen bana soruyorlar. Bu işi nasıl becerebiliyorsunuz. Su kabağı üzerine hat yazmak çok zor. Bizde beceremedik. Misafiriniz olsak bunun tekniğini bize gösterebilir misiniz diyorlar. Ben, önce kendi ülkemde buna gönül vermiş insanlara öğretmek istiyorum. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor” dedi.