Balıkesirli yazar öğrencileriyle İstanbul'u okudu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yetiştirdiği yazar Şahin Boran, öğrencileriyle birlikte hazırladığı kitapçıkla büyük ilgi gördü.

Aynı zamanda Türkçe öğretmenliği görevini de sürdüren Yazar Boran, öğrencileriyle birlikte oluşturduğu Fatih Hırkai Şerif Ortaokulu Yazarlık ve Kısa Film ekibiyle, ‘Sürdürülebilir Yaşam İçin Yaşadığın Şehri Tanı' temalı bir çalışma hazırladı.

Öğrencileriyle kurduğu ekibin ilk çalışması olan “İstanbul'u Okumak” adlı kitapçığı yayınlayan ekip, bu gururu öğrencileriyle paylaştı.

Tamamen renkli baskı tekniğiyle basılan kitapçıkla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Öğretmen-Yazar Şahin Boran, “Bu eser, öğrenci arkadaşlarımızın ilk basılı kitabı olması açısından da büyük önem ifade etmektedir. Ekibimizin araştırma yazılarının yer aldığı kitapçıkta 24 öğrencimiz görev aldı. Okullarımıza örnek olması açısından böyle bir çalışmaya imza atmak bizim içinde büyük bir gurur kaynadığı oldu” dedi.

Boran, isteyen okulları ve öğretmenlerin; işin mutfağının incelikleri, yazım, tashih, grafik tasarım, masaüstü yayıncılık ve baskı aşamaları konusunda kendisiyle irtibata geçmesi halinde, bu çalışmalara gönüllü olarak teknik ve teorik destek verebileceklerini söyledi.