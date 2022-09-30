Balıkesirli yükümlülerden ebru ve resim sergisi

Denetimli serbestlik yükümlülerinin ürettiği ürünler, Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonunda sergilendi. Sergi etkinliği sırasında konser faaliyetini yerine getirmek için Balıkesir'de bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk sürpriz bir ziyarette bulunarak sergiyi gezdi. Serginin açılışına, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Savcısı Adem Babacan, Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gazi Yıldırım, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri M. Mürşid Canbulat, Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şubesi Başkanı Ömür Akyıldız Eroğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Erdem Özar, Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi etkinliği sonrası Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 2022 yılı olağan 3. toplantısı gerçekleştirildi.