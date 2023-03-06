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Balıkesirliler Berat Kandili'nde camileri doldurdu

Balıkesir’de Merkez Zağnos Paşa Camii başta olmak üzere camiler, Berat Kandili’nde doldu taştı.

Balıkesir'de Merkez Zağnos Paşa Camii başta olmak üzere camiler, Berat Kandili'nde doldu taştı.


Berat Kandili, Balıkesir'de başta tarihi camiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde idrak edildi. Binlerce kişi başta Zağnos Paşa Camii, Çamlık Camii, İmam-ı Birgüvi Camii ve Plevne Camii'ne akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti.

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