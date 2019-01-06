Balıkesirliler Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Sarıkamış şehitlerini unutmayan Balıkesirliler yoğun kar yağışı altında yürüyerek şehitlerini dualarla andı.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün anma etkinlikleri, Yıldırım Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü yapıldı. Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ilçe kaymakamları, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Askerlerin kortejin önünde Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe katılanlar, yoğun kar yağışı altında mehteran eşliğinde Zağnospaşa, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden yürüyerek Kurtdereli Spor Salonu Bahçesi'ne geldi.

"Bu toprakların nasıl vatan olduğunu bize gösterdiler"

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki anma töreninde ise şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mevlit okunması ve mehteran gösterisinden sonra Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Arıcıoğlu konuşmasında, “Sarıkamış Harekâtı, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır. Enver Paşa, Sarıkamış Harekatı'nı büyük bir risk alarak başlatmıştır. Bu risk karşılığını bulamamıştır. Eğer sonuç alınsaydı, sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirecek bir zafer olacaktı. Sarıkamış Harekâtı, düşmanın silahı yerine, gökten kurşun olup yağan karın ve bir bıçak kadar keskin ayazın dağladığı, sinelerini vatana siper eden, sevdikleri yerine soğuk vatan toprağına sarılıp kefen olarak karlara bürünen Mehmetçiğimizin unutulmaz kahramanlık destanıdır. Allahuekber Dağları'nın -40 dereceyi bulan soğuğunda donarak şehadete yürüyen Mehmetçikler, bu toprakların nasıl vatan olduğunu gösteren ölümsüz bir destanın yiğitleri olarak tarihteki yerlerini aldılar. Kefenleri kar olan şehitlerimizin Türk milletinin gönlündeki yeri her zaman derin olup, emanet ettikleri miras en kıymetlimiz olarak sonsuza dek korunmaya devam edecektir. Ruhları şad olsun. Bu anma günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşan, hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi, 15 Temmuz'da hainlere fırsat vermeyen kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Etkinlik okunan şiirlerle devam etti. Canlarını bu vatan için veren şehitlerin ruhuna dua okunmasıyla sona erdi. Yürüyüşe katılanlara lokma ve ayran ikram edildi.