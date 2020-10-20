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Balıkesirlilere Vali Şıldak'tan ciddi pandemi uyarısı

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Balıkesirlilere yeni haftanın sağlık ve bereket getirmesini dileyerek, artışın devam ettiği pandemi konusunda uyarılarını bir kez daha yineledi.


Haftanın ilk paylaşımında konuya dikkat çekmek için her zaman olduğu gibi vatandaşlara doğrudan seslenmeyi tercih eden Vali Şıldak tedbirlere herkesin uymak zorunda olduğu vurguladı. Salgının İl genelinde de hazla yayıldığını açıklıkla ifade ederek tek çözümün tedbirleri tam olarak uygulamak olduğunu tekrarladı. Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında; “Salgın hastalık İlimizde çok hızlı ilerliyor. Yayılımı en yüksek düzeyde. Şimdi tedbirlere tüm gücümüzle uymak zorundayız! İstisnasız herkese sorumluluk düşüyor! Balıkesir'i en ciddi şekilde tedbir almaya çağırıyorum..” ifadelerini kullandı.

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