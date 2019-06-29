Balıkesirlilerin tercihi yerli film

Balıkesir'de ki sinema ve tiyatro istatistikleri hakkında bilgiler veren TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin 2018 yılında il genelinde sinema seyircisinin yerli filmleri tercih ettiğini belirtti.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin Balıkesir il genelinde 53 sinemada toplam 5 bin 690 koltuk sayısı bulunduğunu belirtti. Şahin yaptığı açıklamada “2018 yılında gösterime sunulan 659 filmi, 863 bin 785 seyirci izledi. 2017-2018 sezonunda tiyatro salonu sayısı Balıkesir'de 15'e yükselirken tiyatro salonlarındaki koltuk sayısı ise 7 bin 468'dir. Tiyatrolardaki sahneye konulan, yetişkin oyunları 38 ve 77 çocuk oyunu olmak üzere toplam sayısı 115 eser sahnelendi. Yıl boyunca 35 bin 99'a ulaşan tiyatro seyircisinin 10 bin 880'ni yetişkin, 24 bin 219 çocuk oyunu seyircisinden oluştu. Balıkesir de 2018 yılında 326 yerli, 333 yabancı olmak üzere toplam 659 film gösterime girdi. Sinemaya giden 863 bin 785 kişinden 539 bin 199 kişi yerli filmleri tercih ederken yabancı filmleri ise 324 bin 586 kişi seyretti”dedi.