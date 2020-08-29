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Balıkesirspor 1- Bursaspor 1 (Hazırlık maçı)

Balıkesirspor ile Bursaspor hazırlık müsabakasında Atatürk Stadı’nda karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraber kaldı.

Balıkesirspor ile Bursaspor hazırlık müsabakasında Atatürk Stadı'nda karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraber kaldı.


TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor ile Bursaspor, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sıcak bir havada yapılan müsabakanın 10. dakikasında Çağatay Yılmaz'ın golü ile Bursaspor 1-0 öne geçti. Balıkesirspor bu gole 35. dakikada Celal Emir Dede'nin attığı gol ile cevap verdi.

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