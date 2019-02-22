Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor maçın ardından

Lig'in 23. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçı ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirme yapan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulak, “Bugün oyun kurgumuz ayağa pas, kenar oyun ve topu sürekli dolaştırabilmek, rakibin arkasına çabuk hareket etmek ve kenar ortaydı. Zaman zaman bunları yaptık. Özellikle rakibin kapanacağını biliyorduk. Çünkü doğa, fizik gücü yüksek bir takım. Alan kapatıyorlar ve sizi yükseğe zorluyorlar. Yükseğe döndüğümüz zaman hata yaptık. Ama ne zaman yere indirdik topu ayağımızda dolaştırmaya başladık o zaman avantajlı olduk penaltıyı bulduk. Gol atabilsek iyi olacaktı. Nizamettin penaltı kaçıran bir oyuncu değil maalesef oluyor bunlar. İkinci yarı bulduk ama erken gol yedik. Rakip kapandı, gereksiz bir telaş son 5 dakika rakibin önde çok iyi oyuncuları var. Biz de geride bir oyucu ile oynuyoruz zati takımda iki uzun oyuncu var. Burada bizi rakip baskıladı öne çok adam yığdı arkadan şişirme toplarla. Bugün yine galip gelmesini bildik oyuncularımı tebrik ediyorum, başkanımızı tebrik ediyorum ve bu galibiyeti vefakar taraftarımıza hediye ediyorum” dedi.

Afjet Afyonspor cephesi

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, alt sıraları ilgilendiren bir maça bu sezon hiç maç yönetmeyen bir hakemin verilmesine sitem etti. Şimşek, 3 puan için geldikleri Balıkesir'den mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi ve 11 final değerinde maça çıkacaklarını söyledi. Şimşek, “Ortada giden bir maçtı. Açıkçası buraya gelirken 3 puan hedeflemiştik. Geçen hafta zorlu bir mücadeleden 3 puanla çıktık. Aynı düşüncelerimizi bu hafta da sahaya yansıtmak istiyorduk. Maçın genelinde zaman zaman yansıttık. Gol bulanın yeneceği bir maçtı. Rakibimiz gol buldu ve maçı kazandılar. Ben futbolcu kardeşlerimin özverisinden, hırsından son derece memnunum. Evet maçı kaybettik ama önümüzde 11 tane daha final maçı var. bugünden itibaren diğer maçlarımıza döneceğiz. Ben bir konuda konuşmayı tercih etmiyorum. Bunu geçen haftada söylemiştim. Böyle önemli maçlarda alt tarafı ilgilendiren son derece önemli maçlarda bu tür hakemlerin verilmesi bence doğru değil. Ligde şuana kadar hiçbir maç yönetmemiş. Alt ligden çıkmış bir hakemin maç yönetmesi gerçekten Türk futbolu adına acı olduğunu düşünüyorum. Çünkü koskoca şehrin hayatıyla bir ilin hayatıyla oynuyorsunuz. Onun için biraz daha dikkatli olmalarını öneriyorum” dedi.