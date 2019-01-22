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Balıkesirspor Baltok çeyrek final vizesi arıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2.

maçında Balıkesirspor Baltok evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. 23 Ocak Çarşamba günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Balıkesirspor Baltok, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Balıkesir temsilcisi, evindeki maçı 1-0 kazanırsa tur atlayacak. 2-1'lik skorda karşılaşma uzarken 2 farklı her Balıkesirspor Baltok galibiyetinde tur atlayan takım kırmızı-beyazlılar olacak. Beraberlik ve Trabzonspor galibiyetlerinde ise çeyrek finale adın yazdıracak ekip bordo-mavililer olacak. Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak. Öte yandan şu ana kadar 6 bin bilet satılırken kale arkası biletlerinin de satışa sunulduğu açıklandı. Deplasman tribünü biletleri ise tükendi.

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