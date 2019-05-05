Balıkesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantepspor maçının ardından

Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Gazişehir Gaziantepspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Gazişehir Gaziantepspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, “Yayıncı kuruluş maçın kırılma anını bana sordu. Kırılma anı golden önce Muhammet'in vuramadığı, kaçırdığı veya kontrol edemediği pozisyondu. Orada 2-1 öne geçebilirdik. O baskıyı da o kadar üzerimizde hissetmezdik. Ama ilk yarı istediğimiz oyun planlamasını yapamadık. Bizim hep oyunumuz iyi pas, ayağa pas, kontrollü oyun, topun bizde fazla dolaştırılması. Çünkü üç puan kime lazımdı, rakibe lazımdı. Dolayısıyla onlar risk edecekti. Biz ne yapacaktık? İyi paslarla beraber topu çok dolaştırıp rakibi avlayacaktık. Ama biz rakibi avlayalım derken Doğa şuursuzca üç kişiye saldırdı, yakalandı. Aynı şeyi Okan yaptı ters tarafta. Dolayısıyla topların bizde kalması ve topları dolaştırdığımız zaman rakibe üstünlük sağlayan bir takımız. Taki Nizamettin'in olmaması da bizim için büyük kayıp. Yani bu liglerin en iyi futbolcusu Nizamettin. Dolayısıyla topun bizde kalması için onun görevini Foxi'ye verdik. Ama Nizamettin'in yaptığı iş başka, Foxi'nin yaptığı iş başka. İkinci yarı bunları oyuncularımıza anlatarak oynadık. Oyun elimize geçti ve beraberliği yakaladık, iyi oldu. Fakat maalesef amaç biraz uzaklaşınca ve oyunculara bazı edinmeleri yerine gelmeyince oyuncularda şımarıklık ve kopmalar başlıyor. Bunların bir tanesini Steve Beleck'te yaşadık. Rakip orada kendini ortaya koyarken, senin üzerinden topu atlaman, ondan sonra oyundan çıkması ve kenara konuşması hiç hoş değildi. Ben böyle şeylere takılmam ama maalesef elinizde bir tane santrafor olunca böyle oluyor. Bir takım düşünün bir tane sağ beki, bir tane sol beki, iki stoperi var. Bir tane sağ açık, bir solu açık ve bir tane de santraforu var. Böyle iş olur mu? Dolayısıyla oyuncuya bir parça anlatmakta ve ders vermekte zorluk çekiyorsunuz. Pas yaptığımızda biz iyi takımız. Rakibimiz Peopen'i çıkartıyor Sow'u sokuyor, siz kenardan bakıyorsunuz, değişiklik yapamıyorsunuz. Onun için hem ekonomisi, hem yönetim odaklı kulüp olarak daha önde olan bir takım şu anda Gazişehir Gaziantep'in. Kendilerine başarılar diliyorum. Ben kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakip takımı da tebrik ediyorum, kazandılar son dakika. Onlar play-off'u hedeflemişlerdi. Ama Bülent Hoca çok iyi maç yönetti. Bazen şanssızlık oluyor. Bence ilk gol ofsayttı. Yardımcı arkadaşımız sanki pozisyonu atlamış, çok net önünde de görebilirdi pozisyon bana ofsayt gibi geldi. Tebrik ediyorum rakibi. Maçın hakkı beraberlikti. Ama son 5 dakika çok baskı yedik ve o baskıdan çıkamadık. Çünkü tek uzun oyuncumuz kaldı. Diğer oyuncularımız kısa oyuncular. Rakibin 5-6 tane uzun oyuncusu var. Bir oyuncuyla onlara karşı koymaya çalışıyorsunuz. Kenar ortalarda bu sefer önlem alamıyorsunuz. Bunlar hep çaresizliğin sonuçları. Ama bu ligde bizi taşıyan oyuncularımıza teşekkür ediyorum, rakibe de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Balıkesirspor Baltok'u deplasmanda2-1 yenen Gazişehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak play-off yolunda önemli bir üç puan aldıklarını söyledi. Altıparmak maçın ardından düzenlene basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Öncelikle mutluyuz. Balıkesirspor gibi zor bir deplasmandan aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Maçtan önce de tabi bugün ve bir gün önce rakiplerimizin kaybetmesi bizim için açımızdan maçı iki kat daha değerli hale getirdi. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Buradan özellikle Balıkesirspor'un bütün futbolcularını, teknik ekibini herkesi kutluyorum. Hiçbir iddiaları olmamalarına rağmen aslanlar gibi mücadele ettiler, normal lig maçlarında oynadıkları gibi oynadılar. Bunun da Türkiye'deki bütün takımlara örnek olmasını istiyorum: İddianız olmayabilir, ama iddialı olan takımlar veya hedefe giden takımların maçlarında yapacakları mücadele herkesi ilgilendiriyor, iki, üç takımı belki ilgilendiriyor. Onun için bütün takımlara, hocalara, yöneticilere söylüyorum; çıksınlar futbollarını aslanlar gibi oynasınlar, kaybedebilirler de. O anlamda Balıkesirspor'u tebrik ediyorum. Biz iki devreli maç oynadık. Maçın ilk yarısında golü de erken bulduk. Belki ikinci golü Peopen'nin pozisyonu gol olsa maçı orada bitirebilirdik. Maç çok rahat bir tempoda geçti. Ama ikinci yarı Balıkesirspor özellikle maçın ikinci yarısının başından ikinci gole kadar olan bölümde baskı kurdu, çok da güzel bir gol attılar. Ama ondan sonra önemli olan takımımızın dönmesiydi. Bizim için en önemli şey buydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum.1-1'den sonra topa sahip olduk, oyunu kanatlara aldık, santraforları denedik, her şeyi yaptık ve sonucunda da istediğiniz, hak ettiğimiz golü bulduk, 3 puanımızı aldık. Bütün oyuncularımı tekrardan kutluyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galibiyeti hem onlara hem bizi destekleyen, sevgisiyle, duasıyla yanımızda olan herkese armağan ediyoruz. Play-off yolunda çok önemli 3 puan kazandık. İnşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçını kazanarak da tamamen play-off'un içinde olduğumuzu göstereceğiz” diye konuştu.