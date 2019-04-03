Balıkesirspor Baltok- Giresunspor maçının ardından

Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Öncelikle maçın hakemini kutluyorum 2 kırmızı kart görmemize rağmen. Vukovic'in hareketinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Giresunspor'u tebrik ediyorum kazanabilirlerdi. Ben kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Oyunu domine eden bir Balıkesirspor vardı. Asla pes etmedik. Her türlü olumsuzluklara rağmen pozitif oyun anlayışımızı sürdürüyoruz. 9 kişi kalmamıza rağmen bir puanı kurtarmış olduk. Şimdi tabi yerel yönetimlerde bir değişiklik oldu. Artık beklentimiz Balıkesirspor'a katkıları. Cumartesi içerde İstanbulspor maçımız var. 4 eksikle oynayacağız. Zaten 12-13 oyuncuyla ligi götürüyoruz. Bir takım 12-13 oyuncuyla devam eder mi yazık günah. Buna rağmen oyuncularımın inanılmaz mücadele ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Giresunspor Cephesi cephesi

Giresunspor teknik direktörü Kemal Kılıç kazanacakları maçtan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Kılıç “ilk yarı iki taraf içinde durgun bir oyun oldu. İkinci yarı oyunu kazanmak için iki tarafta önemli hamleler yaptı. Bugün kaybedebilirdik te kazanabilirdik te tam kazandık derken uzatmada golü yedik. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten çok büyük bir moral kazanacaktık üç puanla ayrılsaydık. Rakiplerin kaybettiği haftada kazanmak önemli olacaktı. Belki maçtan önce bir puana kötü karşılamazdım ama tam maçı aldık derken 2 puan kaybetmemiz kötü oldu. Balıkesirspor etkili bir iç saha takımı. Yine de bir puan önemli iki takımı da kutluyorum” şeklinde konuştu.