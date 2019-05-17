Balıkesirspor Baltok - Hatayspor maçın ardından

Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, futbol adına bir şey söylemenin anlamı olmadığını ifade ederken, eleştirecek bir takım sahaya süremediklerini belirtti.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı iyi mücadele ettik. Daha deneyimli bir ekipti rakibimiz. Futbol hatalar oyunu. Çocuklar bu hatalarla büyüyüp kendilerini geliştirecekler. Yetenekli çocuklarımız var gelecekte Balıkesirspor'a hizmet edecek. Rakibi tebrik ediyorum. Play-off'da başarılar diliyorum. Futbol adına çok fazla bir şey söylemenin bir anlamı yok. Çünkü onları eleştirecek bir takım sahaya süremedik. Çocuklarda ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı erken gol takımın direncini kopardı. Taraftarlarımıza ve tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hatayspor cephesi

Konuk ekip Hatayspor'da Teknik Direktörü İlhan Palut ligi iyi tamamlamak için mücadele ettiklerini söylerken Süper lig hedefiyle Play-off'lara hazırlanacaklarını belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Normal sezonun son maçıydı. Play-off'la alakalı yerimizde belli olmuştu. Buraya ligi iyi bitirmek için geldik. Büyük bir rotasyonla oynadık. Balıkesirspor'da aynı şekilde rotasyonlu bir kadro ile mücadele etti. Keyifli bir mücadele oldu. Genç oyunculara güzel bir tecrübe oldu. Kazanmak her zaman güzel. Çarşamba günü Play-off maçımız var. Yarında rakibimiz belli olacak. Süper lig hedefimizi ilk ikiden zorladık olmadı. Şimdi de Play-off'da bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.