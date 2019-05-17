İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesirspor Baltok - Hatayspor maçın ardından

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, futbol adına bir şey söylemenin anlamı olmadığını ifade ederken, eleştirecek bir takım sahaya süremediklerini belirtti.


Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı iyi mücadele ettik. Daha deneyimli bir ekipti rakibimiz. Futbol hatalar oyunu. Çocuklar bu hatalarla büyüyüp kendilerini geliştirecekler. Yetenekli çocuklarımız var gelecekte Balıkesirspor'a hizmet edecek. Rakibi tebrik ediyorum. Play-off'da başarılar diliyorum. Futbol adına çok fazla bir şey söylemenin bir anlamı yok. Çünkü onları eleştirecek bir takım sahaya süremedik. Çocuklarda ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı erken gol takımın direncini kopardı. Taraftarlarımıza ve tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Hatayspor cephesi


Konuk ekip Hatayspor'da Teknik Direktörü İlhan Palut ligi iyi tamamlamak için mücadele ettiklerini söylerken Süper lig hedefiyle Play-off'lara hazırlanacaklarını belirtti.


Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Normal sezonun son maçıydı. Play-off'la alakalı yerimizde belli olmuştu. Buraya ligi iyi bitirmek için geldik. Büyük bir rotasyonla oynadık. Balıkesirspor'da aynı şekilde rotasyonlu bir kadro ile mücadele etti. Keyifli bir mücadele oldu. Genç oyunculara güzel bir tecrübe oldu. Kazanmak her zaman güzel. Çarşamba günü Play-off maçımız var. Yarında rakibimiz belli olacak. Süper lig hedefimizi ilk ikiden zorladık olmadı. Şimdi de Play-off'da bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.