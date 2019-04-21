Balıkesirspor Baltok için kampanya başlatılıyor

Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılarla ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette tam destek kararı çıktı.

Balıkesirspor'un içinde bulunduğu maddi imkansızlıkların aşılması için kampanya düzenleneceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tüm Balıkesirspor sevdalılarını kulübe destek vermeye çağırdı. Yılmaz 2014 yılından bu yana Balıkesir'in şehrin kulübüne 50 milyonun üzerinde destekte bulunduğunu hatırlatarak, acil ihtiyaç olan 6 milyon TL'nin de Balıkesirspor sevdalıları tarafından bulunacağını belirtti.

Bahçeci: "Yönetime geldiğimizden bu yana borç ödüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı karşılayan kulüp başkanı Mustafa Bahçeci, içinde bulundukları maddi sorunlarla ilgilenen başkana teşekkür etti. Bahçeci Balıkesirspor Baltok'un diğer takımlara nazaran çok büyük borcu bulunmadığını da belirterek, “Futbolcularımızın da teknik kadronun da bu moral, motivasyona ihtiyacı vardı. Ben ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaret yarınki maça da yansıyacak. Yarınki maçı aldığımız zaman da çok elimiz rahatlayacak. Borçlarımız bizimle aynı liglerde mücadele eden takımlardan fazla baş edilemez borçlar değil. Özellikle şunu da söyleyeyim, bugüne kadar bir takım spekülasyonlara, Balıkesirspor'u sokmayın, Balıkesirspor hem siyaset üstü hem de tüm Balıkesir'in ortak değeri, çok kıymetli dedim. Doğal olarak benim için de öyle. Bundan kaçındığım için bunları bugüne kadar çok söylemedim. Ama bu söylemediğim şeylerle ilgili bir takım kesimler değişik mecralarda yorumlar yapıyorlar, birilerini yargılıyorlar. Ben burada vicdani noktada böyle başkanların geçiş süreçlerinde topal ördek tabir ediliyor, topal ördek olduğumuz bir dönemde bunları giderayak söyleyeyim. Balıkesirspor'un şu anki içinde bulunduğu maddi sıkıntılar Süper Lig dönemindeki sıkıntılar. Ben geldiğimden bugüne kadar kulüp gelirlerinin yüzde 50'sini o dönemdeki borçlara ödedik. Şu anda Demokles'in Kılıcı gibi üstümüzde sallanan, bizi tehdit eden bu takımın alın terine, emeğine tecavüz edecek olan tehditvari borç tamamen o dönemden kalma. Benden önce Feyyaz Başkan mücadele etmiş, ondan sonra Remzi Boncuk başkanımız da aynı mücadeleleri vermiş, biz de kıt imkanlarımızla aynı mücadeleleri verdik. Verdiğimiz ortak mücadeledir. Süper Lig dönemindeki borçlardır. O dönemi de çok fazla tenkit etmek istemem ama yanlışlıksa da, hataysa da, günahsa da, vebalse de o dönemin borçlarıdır. Ama o dönemde bu tür hataları yapan Süper Lig takımları küme düştüler. Başta Feyyaz Başkan ve Remzi Başkan çok stratejik güzel kararlar aldılar ve o dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanlarımız çok iyi destek vermişler takıma. Takımımızın aşamayacağı bir sorun yok. Bankalara çok yüklü borçlarımız yok. Bu borç halledildikten sonra inşallah Balıkesirspor'un önü çok açık. Hele de Yücel Başkan gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu işin önünün açık olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Bulak: "Her şeyden önce oyuncularıma vefa borcumuzu ödemeliyiz"

Teknik Direktör Giray Bulak ise takımın içinde bulunduğu durum sonrasında en çok özveriyi oyuncular, teknik heyet ve çalışanların gösterdiğini belirterek, “Şu anda 15 tane oyuncumuz var, bunların dördü Balıkesirli, buranın çocukları. Kaleci Atilla, Kaleci Asil, Çapar ve Furkan. 11 tane genç oyuncu aldık A Takımımıza. Kadroyu tamamlamak zorundaydık. 15 tane oyuncuyla bu ligi götürüyorduk. Sakatlıklar var, cezalar var, İstanbulspor'a yenildiğimiz talihsiz maç da aynı 11 kişi maça zor çıktık. Burnu kırık Cumali'yi maskeyle oynattık. Forveti, orta sahayı stoper yapıyoruz. Ama 11 tane hem Balıkesirli çocuğumuz alttan yukarıya geldi, hem A takımda oynayan 4 tane Balıkesirli çocuğumuz var. Geriye kalan 10 tane oyuncunun 5'i zaten yabancı. 2'si Hırvat, 1'i Kamerunlu, Ganalı oyuncular var. 5'i de başka şehirlerden gelme oyuncularımız var. Dolayısıyla buradan yetiştirilecek oyuncularımız var. Fakat fiziki şartlarımız çok uygun değil.

Bu lig çok kıymetli bir lig başkanım. Çünkü bu ligden çıkarsanız Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Ama düştüğümüz zaman ikinci ligden önce bu lige çıkıyorsunuz. Bu ligde kalmanın da avantajı çok büyüktür. Onun için bizim öncelikle bu talihsiz borcu halletmemiz lazım ki puanımız silinmesin, iki yıl daha ceza yemeyelim. Ama Allah razı olsun bu çocuklar bunu hak ettiler. Gidenler de kahraman oldu. Hem gittikleri yerden alıyorlar, hem bizi mahkemeye veriyorlar bizden de alıyorlar. Ama bu çocuklar 7 aydır bir şey almadılar zaten. Onun için bizim bunlara bir vefa borcumuz var, bir de maddi borcumuz var. Ama en çok vefa borcumuz var bunlara. Bunu bilmenizi isterim. Onun dışındakiler zaten bilinen şeyler” dedi.

Yücel Yılmaz: "Kampanya yapıp sorunu aşacağız"

Takımın sorunlarını dinleyen ve futbolcularla da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kulübün maddi sorunların üstesinden tüm Balıkesir'in geleceğine inandığını ifade etti. Yılmaz, “Bugün Balıkesirspor'umuzu ziyaret ettik: Aslında çiçeği burnunda bir belediye başkanı olarak çok yeri ziyaret etme şansımız olmadı. Ama biliyorum, Balıkesirspor için çok önemli günler yaşanıyor. Maçımız var, bu maçta alacağımız puan ve fikstürdeki yerimize baktığımız zaman bu maç bizim için çok önemli. Balıkesirspor'un diğer kulüplere göre baktığımızda mali tablosu aslında çok negatif değil. Süper Lig ve diğer 1'inci ligdeki tamlara baktığımız zaman Balıkesirspor'un borçlanması ve sürdürülebilirliği daha pozitif gözüküyor. Benden önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın her ikisi de; Sayın Ahmet Edip Uğur ve Zekai Kafaoğlu imkanları maksimum düzeyde Balıkesirspor için kullanmış iki tane başkanımız. Belediyemizin en büyük iştiraklerinden bir tanesi olan BALTOK üzerine düşeni fazlasıyla yapmak için mücadele etmiş. Ha keza diğer şirketlerimiz de yardımcı olmak için uğraşmış. Ama işte son zamanlarda halkın ve aynı zamanda küçük, büyük demeden bütün esnafımızın sahip çıkma zamanı geldiğini düşünüyoruz. Bu nedenlerden dolayı ciddi bir kampanya yapıp Balıkesirspor'a tam bir destek zamanı diyoruz. Bu zorlu günlerini hep beraber şehrimiz aşacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şehrin kanaat önderleriyle bir araya geleceğiz"

Başkan Yılmaz, "Ben 1986 yılından itibaren Balıkesirspor'u takip ediyorum. Bulunduğu şartlara göre hep zor şartları olmuştur, ama hep üstesinden gelmeyi başarmıştır. İnşallah şehrimiz takımımıza sahip çıkıp bu işin de üstesinden gelecektir. Nezaket ve tebrik ziyaretlerine gelen tüm iş adamlarına, tüm STK'lara Balıkesirspor ile ilgili destek olmaları talebinde bulundum. Hiç birinden de negatif bir tepki almadık. Hepsi üstümüze düşeni yapacağız dedi. Herhalde bu hafta içi başkanımız başkanlığında şehrimizin kanaat önderleriyle, valimizle, tüm sporseverlerle bir araya gelip, bu kampanyaya destek olmaya çağrıda bulunmayı planlıyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştirdiğimizde önümüzdeki mali tablonun biraz rahatlaması ve geleceğe umutla bakan Balıkesirspor altyapısı oluşturacağız. Hep söylediğim bir şey vardı; sabit gelirlere kavuşması için de iş adamlarımızla, belediyeyle, kanaat önderlerimizle, muhalefetimizle, siyasilerimizle hepsiyle beraber ortak akılda buluşacağız. Bununla ilgili ilk meclisimizde de konuştuk. Biz Balıkesirspor'un siyaset üstü olduğunu ve şehrin tamamının her zaman sahip çıkması gerektiğini söyleyen bir yapıdan geliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız bu dönemde" şeklinde konuştu.

"2014'ten bu yana 50 milyon para aktarıldı"

"Salının gelişi pazartesiden bellidir" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu borç ben ne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı olsam da herkesin bildiği bir şey var. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu ne demek? Ben bir yerel yönetici olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tasarruflarımı kullanma eğilimindeyim. Eğer yasal bir yetkim varsa, bu yetkimi sonuna kadar kullanarak Balıkesirspor'un mevcut durumundan çıkmasını sağlayacağım. Ama bu süreç çok uzun bir süredir devam ediyor. Bunu aşarsak bu sorun bitecek diye devam eden 2014'ten beri bir süreç var. Ben biliyorum ki; Ahmet Edip Uğur etrafında çağrıda bulunarak 20-25 milyonun üstünde bir destek yaptırdı ve bu, bu şehrin kaynaklarıydı. Alınan kişiler belli, sorulduğu zaman bağış yapan kişiler belli. Daha sonra Zekai Bey bu işi tekrar bu avukat parasını ödersek, bu futbolcunun parasını ödersek dendi. O da BALTOK, Fırıntaş üzerinden, çok farklı yerlerden limitini dayadılar. Şu saatten sonra bizim çağrı yaptığımız herkesin biraz daha özveride bulunması, ama bunun da tabana yayılması lazım. Çünkü bu işle ilgililerin hepsi 2014'ten bugüne gelinceye kadar 50 milyon TL'ye yakın nakit bir para akışı oldu Balıkesirspor'a. 50 milyon da takdir ederseniz Balıkesir merkez için aktarılması çok zor olan bir paraydı, bunları yaptılar. Biz de şu anda arkadaşlardan kanınızın sonuna kadar bu işi yapın diye çağrıda bulunacağız."

"Herkes bütçesine göre destek vermeli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası başkanlarıla görüştüğünü vurgulayarak, "Onlar da bu işin altına gerekli şekilde ellerini koyabileceklerini ve destek olabileceklerini söylediler. Biliyorsunuz basit ama çok anlamlı bir şey söyledik. Bize çiçek değil, Balıkesirspor'a bağışta bulunun dedik. Bunun da manası; cüz'i de olsa ben Balıkesirspor'un yanındayım mesajları verilsin diye bunu yaptık. Ben bütün taraftarımıza; Balıkesirspor için yüreği çarpan, Balıkesirspor'u seven herkese mesaj gönderiyorum: 10 lira, 5 lira, 50 lira, 100 lira demeyin bütçeniz neye müsaitse Balıkesirspor'umuza destek olun" dedi.

"50 milyonu bulan Balıkesir 6 milyonu da bulur"

Yücel Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımız çok doğal bir şey söylüyor; 'Bu şehrin takımının önüne ben geçmiş olmayayım' diyor ve o yüzden kongre kararı alıyor. Yani takımın yenilenmeye, destek olmaya ihtiyacı varsa el birlik, ben de varım diyen herkesin tekrar burada Balıkesirsporlular'la şehirde heyecan yenilemedir. Biz Balıkesirspor'un her zaman arkasında olacağımızı ben buradan tekrar beyan ediyorum. İnşallah 50 milyon TL'yi dört yıl içerisinde veren Balıkesir, şu önümüzdeki acil gereken 6 milyona yakın parayı ve 7 aydır halledilmeyen canla başla çalışan teknik kadromuzun ve futbolcularımızın ödeneceği bir kampanya yapmak istiyoruz. Ben Balıkesir'in buna duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü her konuştuğum insan biz de bu işin altında elimizden ne geliyorsa koyarız dedi. Sonuçları itibariyle 1 hafta içerisinde zaten bu işi halledeceğiz diye düşünüyorum,”