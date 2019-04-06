Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor maçın ardından

Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 76. dakikasında itirazları sonrası tribüne gönderilene Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Zafer Hizarcı, hakemleri eleştirdi. Hizarcı, “Kaybettiğimiz bir müsabaka hepimize geçmiş olsun. Fakat şunu söylemek istiyoruz; müsabakaya hakemler hazırlanırken, acaba takımları araştırıp gelmiyorlar mı? Biliyorsunuz savunmanın 5 oyuncusu yok. Orta saha oyuncularını savunma yapmaya çalışıyoruz. Altyapıdan 7 oyuncu alıp kadroyu tamamlamaya çalışıyoruz. Gelen hakemler o kadar rahat ki. O kadar rahat çalabiliyorlar ve kırılma anını düşünün ilk yarıda vermediği penaltı pozisyonu ve dönüşünde oluşan pozisyon ve gol. 40 saniyede Muhammed'e sarı kart gösteriyor. Daha birinci pozisyon. Bizim 36 puan yapmamız bu rahatlığı onlara mı veriyor? Akıllarından ne geçiyor çok merak ediyoruz. Biz yine eksiklerimizi tamamlayarak teslim olmadan her zaman söylediğimiz bir şey var hiçbir zaman oyunu çirkefleştirmeden topu oyun içinde tutarak pas yaparak oyunu iki yönlü oynayarak hem oyun zevki vermeye çalışıyoruz hem de oynamaya çalıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonunu getiririz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise ilk defa deplasmanda galip geldiklerini söyleyerek, “Gerçekten takımız iyi oynadı. İki haftadır gözle görülür bir çıkışımız vardı. Alt taraftan kurtulduk. Artık bundan sonra İstanbulspor olarak daha yukarıları hedefliyoruz. Bitirebildiğimiz kadar en yukarıda bitireceğiz. Balıkesirspor'u da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.