Balıkesirspor Baltok kupa mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor Baltok yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil hakem üçlüsü yönetecek. Ev sahibi Trabzonspor'da, İran Milli Takımı'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Balıkesirspor Baltok maçında görev almayacak.

Antalya kampını istediği performansta tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, kupa maçına takımdan ayrılan Abdulkadir Özgen ve Oğuz Yılmaz'ın eksikliği ile çıkacak. Transfer yasağı bulunan ve ilk 11'den iki oyuncusunu kaybeden kırmızı-beyazlı takımı hem kupada hem ligde zor günler bekliyor.

Öte yandan bugün Trabzonspor karşısında daha çok topu ayağında tutan ve baskılı bir oyun izleyeceği tahmin edilen Balıkesirspor Baltok'un kupanın ikinci ayağı olan karşılaşmada yani Balıkesir'deki mücadelede Trabzonspor'u devirerek tur atlamayı planlıyor.

Trabzonspor ile kupada 2. eşleşme

Balıkesirspor, Trabzonspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.