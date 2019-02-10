Balıkesirspor Baltok - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Sorumlusu İlhan Aydın, yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maalesef burada mağlup olduk. Bir haftalık antrenmanla buraya geldik. Arkadaşlarımız yeni bir takım. Biliyorsunuz malum olduğu üzere hepsi son günde yapılan transferlerle buraya gelmiş bulunmakta. Maçta dönen toplarda yapmış olduğumuz hatalardan dolayı iki tane taç pozisyonunda dönen topları alamadığımızdan dolayı iki tane kalemizde gol gördük. Hücuma çıkarken top kayıpları maçın sonucunu belirleyebiliyor. Burada 3-1 gibi bir mağlubiyet aldık. Artık bu maçı unutup önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var ona hazırlanmak durumundayız. Cuma günü oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almak istiyoruz. Yine de futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ama maalesef buradan puansız dönüyoruz. Buraya puan veya puanlar için gelmiştik. Maalesef puan alamadığımız için üzgünüz" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise galibiyeti taraftarlara, oyunculara ve Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci'ye armağan etti. Bulak, "Öncelikle kaleci hocalarımızdan Göksel Hoca vefat etmişti. Sonra Yıldırım Oran kardeşim vefat etti. Sonra Turgut Uçar kardeşim vefat etti. Sonra Fatih Hoca'nın babası Talat Terim vefat etti. Şakir Kuruş Hoca; yıllardır futbola etmiş bir kişi vefat etti. En son bütün kulüplere, oyunculara yardım eden Bülent Seren vefat etti. İstanbul'daki binanın çökmesinden dolayı benim hemşehrilerim orada vefat etti. Hepsine başsağlığı diliyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Allah sabır versin" temennisinde bulundu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Bulak açıklamasının devamında, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza, fedakarca oynayan oyuncularımıza ve başkanımıza armağan ediyorum. Yine başka kimseye bir şey söylemiyorum. Kötü günümüzde yanımızda olmayan şehir eşrafını ve ileri gelenlerini iyi günümüzde yanımızda istemiyoruz. Tekrar ediyorum; kötü günde yanımızda olmayanlar, iyi günümüzde yanımıza gelmesin. Bu çocuklar 12-13 kişi kaldı. Her takımın transfer hakkı vardı. Eskişehirspor, Elazığspor 20'şer oyuncu aldılar. Ama bizden 4-5 oyuncu ayrıldı 12-13 kişi birbirimize tutunduk, uçuyoruz. Dolayısıyla hoca grubu 5-6 aydır maaş almıyoruz arkadaşlar. Oyuncuların doğru dürüst taksit aldıkları yok. Ama hala duyarsız tavır, durum devam ediyor. Ben bunları yüksünmeden söyleyeceğim. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş mücadele ettiler, çok az sayıda olmamıza rağmen. İğneyle oynayanlar var, sakat oynayanlar var. Taraftarlarımıza, bizi son derece destekleyen taraftarlarımıza ve başkanımıza armağan olsun" şeklinde konuştu.