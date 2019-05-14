Balıkesirspor Baltok'lu oyunculara milli davet

Balıkesirspor Baltok U-14 Takımı'nda forma giyen forvet Mehmet Eren Akgül ile U-15 Takımı'nda forma giyen defans Orçun Demirbay U-14 ve U-15 Milli Takımları aday kadrosuna davet edildi.

U-14 Milli Takımı'nın 18-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Balıkesirspor U-14 Takımı'nda forma giyen Mehmet Eren Akgül de davet edildi. U-15 Milli Takımı'nın 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde İsviçre'de, İsviçre U-15 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Balıkesirspor U-15 Takımı'nda forma giyen defans oyuncusu Orçun Demirbay da davet edildi.