Balıkesirspor Baltok'ta başkan adayı çıkmadı

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü Genel Kurulu toplantısı Karesi AVM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Balıkesirspor Baltok'ta, yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı.

Toplantının Divan başkanlığını Mehmet Çalışkan, divan üyeliklerini de Vural Alan ve Faruk Demiraslan yaptı. Kongre; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Olağanüstü kongrede aday çıkmayınca yasa gereği Mustafa Bahçeci başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

Kongrede bir açıklamada bulunan Başkan Mustafa Bahçeci yaşadıkları zorlu süreçte yalnız bırakıldıklarını ifade etti. Bahçeci; “Konuşmama sayın valim, sayın milletvekillerim sayın belediye başkanlarım diye başlamak isterdim fakat burada hiç birini göremiyorum” dedi. Başkan Mustafa Bahçeci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan bir yıl önce başkan olduğumda transfer yasağına, borç yüküne rağmen umutla görev bayrağını devraldım. Takımı Remzi başkanımdan 37 milyon lira bir borçla devraldım. Kriz ortamı kulübü, yönetimi ve bizi mağdur etti. Göreve başlar başlamaz yaklaşık 10 milyon lira ile takımımızdaki geçmiş dönem borçlarını ödedik, yeni sözleşmeleri, bizden önceki primleri UÇK'daki dosyaları ödedik.”

Konuşmasında kulübün borçlu olduğu 4 yabancı oyuncunun dosyasına ödeme yaparak bu dosyaları kapattıklarını söyleyen Bahçeci, ayrıca -6 puan silinmesi ve iki dönem transfer yasağının gelmesine neden olan Süper Lig kadrosundaki Nuno dosyası ile ilgilide yaşanan süreci ve son durumu anlattı.

Bahçeci özetle, “Gelinen süreç sonunda bayrağı devretme kararı aldık. Ancak gördüğüm kadarıyla talipli çıkmadı sürpriz olmazsa. Hayatım boyunca yorulmadığım kadar yoruldum. Hem kendi işlerim hem Baltok hem Balıkesirspor bunların hepsi 1 kişinin altından kalkacağı bir görev değildi. Bunu sitem gibi dile getirmiyorum ama hayatımda en sıkıntılı bir yılı yaşadım fakat en değerli en onurlu bir yılı yaşadım. Bu onuru bana yaşattığınız için beni 7 Mayıs'ta başkanlık yapmaya layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Söylenecek çok şey var. Balıkesirspor mutlaka bir gün o şanlı armasını taşıyan bayrağını dalgalandıracaktır” dedi.

Divan kurulu raporu, gelir gider tablosu okunması sonrası yönetimin mali yönden aklanması sonrası yeni yönetimin tahmini bütçesi olan 85 milyon TL oylanarak kabul edildi.

Başkanlık seçimleri sırasında yeni bir aday çıkmaması sonrası Divan Başkanı Mehmet Çalışkan, mevcut yönetimin görevine devam edeceğini açıkladı.

Mustafa Bahçeci yönetiminin yarısından fazlasının istifası halinde 1 ay içinde tekrar bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek ve Balıkesirspor Baltok kendine yeniden başkan arayacak. Bu süreçte de başkan adayı olmazsa kulüp kayyuma devredilecek.