Balıkesirspor Baltok'ta Beleck ve Otoo, sözleşmesini feshetti

Balıkesirspor Baltok'ta Ganalı futbol Mahatma Otoo ve Kamerun'lu Steve Beleck kulübüyle olan sözleşmelerini feshetti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta ayrılıklar sürüyor. Yerli futbolcuların ardından yabancı futbolcular da kulüple ilişiklerini kesmeye başladı. 2017-2018 sezonunda Ümraniyespor'dan transfer edilen Mahatma Otoo ve Steve Beleck 13 Mayıs 2019 tarihi itibariyle sözleşmeleri feshetti.

Mahatma Otoo Balıkesirspor formasıyla çıktığı 67 resmi maçta 18 gol kaydederken, Steve Beleck ise 37 maçta 9 gol 4 gollük performans sergiledi.