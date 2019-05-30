Balıkesirspor Baltok'ta bir ayrılık daha

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü kongre öncesinde yaprak dökümü sürüyor. Kırmızı-beyazlılarda son olarak Nizamettin Çalışkan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Daha önce Mahatma Otoo ile Steve Beleck'in sözleşmelerini feshettiği, birçok futbolcusunun ise sosyal medyada veda ettiği Balıkesirspor Baltok'ta tecrübeli futbolcu Nizamettin Çalışkan da sözleşmesini feshetti. Balıkesirspor' Baltok'a 2016-2017 sezonu öncesinde transfer olan Nizamettin Çalışkan, Balıkesirspor Baltok formasıyla çıktığı 95 resmi maçta 17 gol kaydetti 9 asist yaptı.