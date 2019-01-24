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Balıkesirspor Baltok'ta kaptan Bülent Cevahir sözleşmesini feshetti

Balıkesirspor Baltok’ta kaptan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı.

Balıkesirspor Baltok'ta kaptan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı. Bülent Cevahir ayrılma gerekçesi olarak ise mental yorgunluk ile Süper Lig'ten gelen teklifleri gösterdi.


Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta takımın en eskilerinden olan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı. Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'e çıktığı sezon Manisaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti.


Takımın Altınordu ile deplasmanda oynadığı maçın 18 kişilik kadrosunda yer almayan Bülent Cevahir, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada da yer almadı. Bülent'in sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre Bülent'in sözleşmesini 23 Ocak'ta feshettiği öğrenildi. Bülent Cevahir'in Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor.

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