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Balıkesirspor Baltok'ta kongre zamanı

Balıkesirspor Baltok’ta olağanüstü genel kurul yarın saat 16.

Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü genel kurul yarın saat 16.00'da Karesi AVM'de bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 2. kez olağanüstü kongre kararı alınan kulüpte kongre çoğunluğu aranmayacak.


Balıkesirspor Baltok'ta başkan adayı olarak konuşulan Kadir Dağlı adaylığını doğruladı ve yarınki kongreye aday olarak çıkacaklarını söyledi. 31 Mayıs tarihinde yapılması planlanan ancak çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 7 Haziran'a ertelenen kongre öncesinde ismi adaylar arasında anılan Kadir Dağlı adaylığını doğruladı. Yarın gerçekleştirilecek olan kongrede aday olduğunu ve liste hazırladığını belirten Kadir Dağlı'nın yanı sıra İbrahim Kaya ve Rafet Çetinel gibi isimlerinde aday olarak çıkması bekleniyor.

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