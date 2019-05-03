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Balıkesirspor Baltok'ta Nizamettin'e şok ceza

Abalı Denizlispor ile deplasmanda oynanan maçın sonunda hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart gören Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin Çalışkan’a PDFK’dan şok ceza geldi.

Abalı Denizlispor ile deplasmanda oynanan maçın sonunda hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart gören Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin Çalışkan'a PDFK'dan şok ceza geldi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirsporlu Nizamettin Çalışkan'a 7 maçtan men ve 16 bin 250 TL para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Baltok Kulübü sporcusu Nizamettin Çalışkan'ın 28.04.2019 tarihinde oynanan Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle takdiren 7 resmî men ve 16.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

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