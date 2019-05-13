Balıkesirspor Baltok'ta yaprak dökümü başladı

Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'ta yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncular Adana Demirspor maçında tepkilerini göstermişlerdi. Sezon sonu birçok ismin kulüpten ayrılması beklenirken, takıma ilk veda eden isim Mehmet Boztepe oldu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Balıkesirspor'a veda ettiğini açıkladı.

Boztepe sosyal medyadaki mesajında, “Balıkesirspor'a transfer olduğum günden bugüne kadar elimden gelenin fazlasını verebilmek için çaba gösterdim. Balıkesirspor Türkiye futbolu için çok önemli bir kulüp, çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunu sağlamak için takım olarak çok çabaladık. Zor Zamanlar içinde Ligde Kalmayı Başardık. Bu süreçte hocalarıma, yönetimimize ve büyük Balıkesirspor Taraftarına sonsuz teşekkürler. Futbol Balıkesirspor ve Balıkesirsporlularla çok daha güzel. Benim en ufak bir emeğim varsa sonuna kadar hakkım helal olsun. Sizde hakkınızı helal edin.Umarım bu bir son değil yeni bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

2016-2017 sezonunda Balıkesirspor'a Bandırmaspor'dan transfer olan Mehmet Boztepe'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecekti. Tecrübeli futbolcu kırmızı-beyazlı forma altında 82 resmi maçta 10 gol kaydetti.