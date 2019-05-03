Balıkesirspor Baltok'un konuğu Gazişehir

Ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok, 32. hafta maçında sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü konuk ediyor. Pazar günü 19:30'da Balıkesir Atatürk Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı ile karşı karşıya olan sıkınıtlı günler geçiren Balıkesirspor Baltok, play-off mücadelesi veren rakibi karşısında moral arıyor. Zorlu mücadele öncesi Balıkesirspor Baltok 40 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 53 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazanmıştı.

Hakem Trabzon'dan

Ligin 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Balıkesirspor Baltok- Gazişehir Gaziantep maçını Trabzon Bölgesi A Klasman Hakemi Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımıcılığını Kamil Çetin, Emin Yıldırım, Batuhan Gültek yapacak.