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Balıkesirspor Baltok'un kupadaki rakibi Trabzonspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16.

turu müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.


Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok bu turda Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor ile eşleşti. rhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi törenine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı. 5. turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulandığı Ziraat Türkiye Kupası 16. turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.


Seri başı uygulamasının olduğu kura çekimi sonucunda, ortaya çıkan eşleşmeler şöyle:


Kayserispor - Akhisarspor


Alanyaspor - Kasımpaşa


Antalyaspor - Göztepe


Boluspor - Galatasaray


Ümraniyespor - Fenerbahçe


Yeni Malatyaspor - Bodrumspor


Trabzonspor - Balıkesirspor


Başakşehir - Hatayspor

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