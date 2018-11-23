Balıkesirspor Baltok'un Rakibi Çaykur Rizespor

Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanşlar ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

Balıkesirspor Baltok da bu turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile eşleşti.