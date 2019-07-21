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Balıkesirspor taraftar forma ve t-shirtlerini satışa sunuyor

TFF 1.

lig ekiplerinden Balıkesirspor 2019-2020 sezonu için taraftar forma ve t-shirtlerini 22 Temmuz Pazartesi günü satışa sunuyor. 66 TL'den satışa sunulan ürünler Balıkesirspor Store'dan alınabilecek.


Balıkesirspor Kulübü yeni sezon için tasarladığı taraftar formalarını ve t-shirtlerini 22 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkarıyor. Gelir elde etmek için önemli girişimlerde bulunan kırmızı-beyazlı kulüp forma ve t-shirt satışı ile önemli bir kazanç sağlamayı plânlıyor. Öte yandan Balıkesirspor resmi ürünleri satış mağazası Balıkesirspor Store online satış organizasyonu teknik altyapı çalışmalarının sonuna geldiğini ve önümüzdeki hafta sistemin hizmete hazır olacağını belirtti.

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