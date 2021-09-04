Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek istifa etti

2019-2020 sezonunun 2. yarısından beri Balıkesirspor Teknik Direktörü olarak çalışan Yusuf Şimşek, transfer tahtasının açılmadığını belirterek, görevinden istifa etti. Yusuf Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevdiğimiz, kıymet verip, emek harcadığımız, büyük bir keyif ve umutla görev yaptığımız Balıkesirspor kulübüne üzülerek, veda ediyoruz. Burada bulunduğumuz süre boyunca bizimle aynı heyecanı yaşayan hepsi birbirinden kıymetli futbolcularımıza, emeğine ve özverisine birebir tanık olduğum Kulüp Başkanımız Özgür Yılmaz', değerli yönetimimize, desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve bize emeği geçen kulüp personeline teşekkür ederiz. Balıkesirspor'a hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diler, Balıkesirspor'un kalbimizde her zaman ayrı ve özel bir yeri olacağını belirtmek isterim. Allah'a emanet olun" açıklaması yaptı.