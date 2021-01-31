Balıkesirspor - Tuzlaspor maçının ardından

Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan transferlerin oturması için zamana ihtiyaçları olduklarını söyledi. Arslan, “Bizim için önemli bir maçtı. Yeni transferler yapıldı her ne kadar çok fazla çalışma yapma şansımız olmasa da iyi mücadele ettik. Maça çok istediğimiz gibi başlayamadık. Orta sahadan hücuma topu taşıyamadık. Üretkenlik sağlayamadık. Tuzlaspor'a verilmeyen bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza kırılma anıydı. Sonrasında da golü yedik şanssız bir şekilde. Oyuncu değişikleriyle skoru değiştirmek istedik ama başaramadık sonrasında da ağlarımızda ikinci golü gördük. Buradan sonra maç bizim bitti. Takımın oturması için zamana ihtiyacımız var. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar var. Umarım bunlarda istediğimiz sonuçları alırız” dedi.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise, Balıkesirspor'un küme düşme mücadelesi verdiğini hatırlatan Tandoğan, "Rakibimizi bu anlamda stresli bir ortam bekliyordu. Onların da kazanması gereken bir maçtı ama biz oyuncularımızla yaklaşık üç gündür hem mental anlamda hem de saha içindeki taktiksel anlayışımızı ufak dokunuşlarla da olsa oturtmaya çalıştık" diye konuştu.

Tandoğan, gol yememenin kendileri için en önemli şeylerden biri olduğunu ifade etti.

Yeni gelen oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Tandoğan, şöyle konuştu:

"Rakibimizi çok iyi analiz ettik, gol yollarında yapabileceklerini saha içinde birebir anlattık. Zaman zaman ikinci bölgede zaman zaman kendi kalemizin önünde doğru pozisyon alarak hızlı hücumlarla atak yapmak istedik. İlk yarı çok iyi bir oyun vardı, ikinci yarı skoru korumaya yönelik bir oyun vardı. Kontra ataktan golü bulduk. Çok mutluyum, üç günde bir takımı motive etmek kolay değil. Kaybedebilirdik ama kazandık, çok sevinçliyiz. Ekibime de çok teşekkür ederim."