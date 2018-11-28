Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

Lig'in 5. haftasında oynanan ancak devre arasında hakeme saldırı nedeniyle ertelenen Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı bugün tamamlanırken, mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İlk maç yarıda kaldığında vicdani olarak hem biz hem oyuncu arkadaşlarımız hem de kulübümüz Balıkesirspor adına çok üzüntü duyduk. Ondan sonraki süreçte üzüldüğümüz tek nokta, bundan sonraki Türk futbolunda çok farklı bir emsal teşkil edilecek bir karar verildi ve hakemin tehir ettiği bir maç tekrar yeniden oynandı. Bu doğru değildi bize göre. Bundan sonraki süreçte inşallah farklı bir kapı açılmaz kötü niyetli insanlar için. Tek temennim bu. Başka hiçbir temennim yok. Öbür taraftan 45 dakika içinde oyuncu kardeşlerim maça iyi konsantre oldular. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar, o şekilde dönüyoruz” dedi.

Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise kısa maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Bulak, “Çok umudumuz vardı kazanma üzerine. Ama gol atanın da kazanacağı bir maçtı. Son dakika gol yememiz iyi olmadı. Ama bu pozisyonlara yakalanıyoruz. Zamanlama hatası yapıyoruz. Kaybedilen bir maç oldu. Evimizde ummadığımız bir mağlubiyet oldu. Hava şartlarının böyle olması oyunumuzu etkiledi. Biz daha çok ayağa pas yapan bir takımız. Hem dakika hem çok pas yapamamamız, suyun yağmurun engel olması, uzun topların öne çıktığı bir maç oldu.

Dolayısıyla biz bu oyunu çok iyi oynayan bir ekip değiliz. Yakalandığımız pozisyon öyle çok da gol olacak bir pozisyon değil. İşte orada dalgın olmak ve zamanlamayı iyi yapamamak pahalıya patladı bize. Kazansaydık çok daha farklı şeyler düşünebilirdik. Cumartesi maçımız var, ona odaklanacağız” şeklinde konuştu.