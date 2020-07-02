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Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı.


Kırmızı-beyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından anlaşma şu şekilde duyuruldu:


"Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız."

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