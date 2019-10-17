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Balıkesirspor'da Andusic'e sürpriz doğum günü kutlaması

Keçiörengücü maçına hazırlanan Balıkesirspor antrenmanında Nemanja Andusic’e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Keçiörengücü maçına hazırlanan Balıkesirspor antrenmanında Nemanja Andusic'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Pazar günü Ankara deplasmanında Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Balıkesirspor'un antrenmanında Trabzonspor'dan kiralık olarak gelen Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic'e doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik Direktör Ali Tandoğan eşiliğinde yapılan suni çimde yapılan antrenman sonrası kulüp çalışanlarının getirdiği yaş pastayı takım arkadaşları Andusic'in yüzüne sürerek 23 yaşına girmesini kutladılar. Neşe içinde geçen antrenman sonrası doğum günü pastası futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli tarafından paylaşıldı.

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