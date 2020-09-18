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Balıkesirspor'da Ayberk Kaygısız iki maç men cezası aldı

Balıkesirspor futbolcusu Ayberk Kaygısız’ın cezalı olmasına rağmen Giresunspor müsabaka listesine yazılmasından dolayı Kaygısız’a iki maç men cezası verildi.

Balıkesirspor futbolcusu Ayberk Kaygısız'ın cezalı olmasına rağmen Giresunspor müsabaka listesine yazılmasından dolayı Kaygısız'a iki maç men cezası verildi.


TFF'den yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Balıkesirspor Kulübü sporcusu Ayberk Kaygısız'ın 14.09.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, cezalı olduğu halde müsabaka isim listesinde yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-a ve FDT'nin 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü idarecisi Murat Ustalı'nın, müsabaka isim listesini imzalayarak futbolcu Ayberk Kaygısız'ın cezaya uymaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-b ve FDT'nin 13. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırmalarına karar verdi.

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