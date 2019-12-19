Balıkesirspor'da ayrılık

Lig takımlarından Balıkesirspor'da İstanbulspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Halil Çolak ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Lig takımlarından Balıkesirspor'da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Halil Çolak ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2019 / 2020 Futbol sezonuna Lig takımlarından İstanbulspor'da başlayan, birinci transfer döneminin son gününde Balıkesirspor'umuza transfer olan futbolcumuz İbrahim Halil Çolak tamamen kendi isteği doğrultusunda takımdan ayrılmak istediğini bildirmiştir. Kulüp olarak çok memnun olduğumuzu ve kendisi ile devam etmek istediğimiz bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Balıkesirspor Futbol Kulübü'ne yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.

Balıkesirspor forması altında 12 lig maçına çıkan İbrahim Halil Çolak İstanbulspor maçında bir gol atmıştı.