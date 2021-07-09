Balıkesirspor'da başkan Özgür Yılmaz oldu

Balıkesirspor Kulübü'nün olağanüstü kongresi tek liste ile gidilen seçimle gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ümit Arslan'ın aday olmadığı kongrede Özgür Yılmaz ve ekibi görev başına getirildi.

Ümit Arslan ve ekibinin oybirliğiyle ibra edildiği kongrede tek liste ile yönetime gelen Özgür Yılmaz, Balıkesirspor'u hak ettiği yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Olağanüstü kongrede 2021-2022 sezonunun tahmini bütçesi ise 100 milyon olarak belirlendi.

Kongrede açılış konuşmasını yapan Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, pandemi nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini fakat göreve geldikleri günden buyana verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi. Yıllar sonra aynı sezon içinde iki kez transfer tahtasını açma başarısı gösterdiklerini ifade eden Başkan Arslan, yeni yönetime ise başarılar diledi. Daha sonra denetleme ve faaliyet raporu okunarak oylandı.

Özgür Yılmaz: "Balıkesirsppor'u layık olduğu yere taşıyacağız"

Kongrede konuşan yeni başkan Özgür Yılmaz, Balıkesirspor'un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi. Yılmaz, “Balıkesirspor hep beraber el ele vererek layık olduğu yere taşıyacağız. Gece gündüz çalışacağız en iyisi için mücadele vereceğiz. İnanarak yola çıktık. Allah'ın izniyle Balıkesirspor'u hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Özgür Yılmaz başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu:

“Başkan Özgür Yılmaz, Süleyman Akar, Özgür Gümüş, Yusuf Yalçın, Ali Altıntaş, Harun Tunç, Nedim Ömer, İbrahim Lekesiz, Uğur Demiraslan, Yakup Kasım, İsmet Deniz, Nazım Sarıçalı, Serhan Koçak, İsmail Başaran, Enes Aygül, Erol Avuran, Uğur Karakaş, Gökhan Alpaslan, Cumhur Ulus, Feyzullah Saçar, Ahmet Eryılmaz.“