Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Balıkesirspor’da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cihat Arslan istifa etti.
Balıkesirspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cihat Arslan istifa etti.
TFF 1. Lig'de son 10 maçta kazanamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, Tuzlaspor karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonunda istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan alınan kötü sonuçların ardından kulüp menfaatlerini gözeterek istifa etmiştir. Hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.