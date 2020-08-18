Balıkesirspor'da görev dağılımı yapıldı

Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, Ümit Arslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevler belirlendi.

Yönetim kurulunun 4 saat süren ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra iç transfer, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları, teknik heyet seçimi ve sorunlu futbolcu dosyaları gibi konular görüşüldü.

Ümit Arslan başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Kulüp başkan yardımcıları: Metin Özpınar ve Erol ÇetinMali işler sorumlusu ve asbaşkan: Mehmet DemiraslanTesisleşme sorumlusu ve asbaşkan: İbrahim Şener AkdenizAsbaşkanlar: Ferit Gündoğdu, Ahmet Sakbaş, Rıza Tekin, Ümmet Şengül ve Harun ÖzkanProfesyonel futbol şube sorumluları: İlhan Eker ve Murat UstalıTaraftar sorumluları: Sadettin Akbaba ve Cihan ÇakırHukuk işleri sorumlusu ve genel sekreter: Cem ÖzışıklıoğluAltyapı sorumluları: İbrahim Teke ve Sinan ErenBasın sözcüleri: Burak Ceylan ve Sinan ErenReklam ve pazarlama sorumlusu: Aytuğ YarmazProtokol ve ticari işletmeler sorumlusu: Hüseyin AtiklerTesisleşme kurumsallaşma sorumlusu: Kazım Çaylan