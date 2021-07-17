Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor

Lig takımlarında Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor iç transferde Oğuz Han Aynaoğlu ile sözleşme uzatırken, U19 futbolcusu Erdem Gökçe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Balıkesirspor ayrıca U19 takımında oynayan bazı futbolcuları hazırlık kampı kadrosuna aldı.

Lig takımlarından Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile sözleşme uzatırken, U19 takımının milli oyuncusu Erdem Gökçe ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Balıkesirspor ayrıca kamp çalışmasına katılmaları için U19 takımından Yasin Yiğit Berber, Erdem Gökçe, Güney Çelik Keleş, Bosse Adam Cedric Kore, Oltion Bilalli, Peter Ambrose, Hüseyin Karabey, Sedat Yiğit Kurnaz, Alperen Erdinç, Enes Karabulut, Berkay Aykurt ile Görkem Altun; Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek'in raporu doğrultusunda A Takım hazırlık kampına davet etti.

Balıkesirspor ayrıca Sportif Direktör Fatih Çerçi ile sözleşme imzaladı.