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Balıkesirspor'da kongre 9 Mayıs'a ertelendi

Olağanüstü kongre kararı alınan Balıkesirspor’da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre 9 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

Olağanüstü kongre kararı alınan Balıkesirspor'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre 9 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Kongre için salona yönetim kurulu hariç 15 kişi katılım sağladı.


Spor Toto 1. Lig'de lider kalmayı başaran ancak 2 dönem transfer yasağı ve 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalan Balıkesirspor'da Başkan Mustafa Bahçeci olağanüstü kongre kararı alındığını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlıların Şoförler ve Otomobilciler Odası Toplantı Salonu'nda olağanüstü kongresi çoğunluk sağlanamadığı için kongre 9 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Karesi AVM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Balıkesirspor'da yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken, mevcut başkan Mustafa Bahçeci ise yeni yönetimde görev almayacağını açıkladı. Kırmızı-beyazlılarda başkanlık için bazı isimlerin kulislerde yoklama yaptığı öğrenildi.


Çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan kongre sonrası Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Kulübümüzün bu akşam yapmayı planladığı Olağanüstü Genel Kurul, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Genel kurula, mevcut yönetimimiz hariç 15 üye katıldı. 9 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Karesi Alışveriş Merkezi'nde yapılacak ikinci toplantıda, yeter sayı aranmayacak.”

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