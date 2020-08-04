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Balıkesirspor'da kongre öncesi sessizlik

TFF 1.

Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da 7 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde sessizlik hakim.


Lig'de 2019-2020 sezonunu düşme hattına yakın tamamlayan Balıkesirspor'da Temmuz ayı başında kongre kararı alınırken kongrenin ise 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Kongreye kısa bir süre kala ise mevcut başkan Kadir Dağlı haricinde adaylığını açıklayan isim olmadı. Bir dönem yönetimde yer alan İş insanı Ümit Arslan'ın adı başkan adaylığı ile anılırken Arslan henüz 'adayım' demedi.


Balıkesirspor'un mevcut başkanı Kadir Dağlı ise bir açıklamasında kulübün A.Ş. olması halinde görevi almak istediklerini söylemişti.

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