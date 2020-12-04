Balıkesirspor'da koranavirüs şoku

Lig takımlarından Balıkesirspor'da korona virüs testi sonucu 19 futbolcu ve 6 kulüp çalışanın testi pozitif çıktı. Balıkesirspor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yarın oynanacak olan Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü oynanacak İstanbulspor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Korona virüs vakaları nedeniyle Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Samsunspor ve İstanbulspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Aydeniz Et Balıkesirspor Kulübü resmi sitesinden yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Dün, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 5 yeni futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapıldı.