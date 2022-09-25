Balıkesirspor'da Muhammet Yılmaz dönemi sona erdi

Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Son oynanan Ankara Demirspor maçında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekipte Muhammet Yılmaz'ın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Muhammet Yılmaz'a bugüne dek vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Muhammet Yılmaz yönetiminde 6 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez de mağlup oldu.