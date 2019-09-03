İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesirspor'da mutlu son

TFF 1.

Lig ekiplerinde Balıkesirspor, yaz transfer döneminin son dakikalarına doğru transfer tahtasını açtı ve 12 oyuncuyu renklerine bağladı.


Lig'e 3 maçta 3 puanla başlayan Balıkesirspor, zorlu geçen transfer yasağı sürecinin ardından mutlu sona ulaştı. Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, son dakikalarda tahtanın açıldığını belirtirken, 6 yerli, 6 da yabancı oyuncu ile anlaşıldığını açıkladı. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Transferlerimizi Allah'ın izniyle yetiştirdik. 12 transferimiz var. 6'sı yerli, 6'sı yabancı. 17-18 yaşlarımızdaki gençlerimiz ile biz ilk 3 hafta çok iyi mücadele etmiştik. Bundan sonra da ligde sağlam bir şekilde yerimizi alacağız. Biz bu seneyi ligde kalarak tamamlamak istiyoruz” dedi.


Balıkesirspor Kulübü de transfer tahtasının açılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözün aydın Balıkesirsporlu, transfer tahtası açıldı” şeklinde bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da bu mutluluğa ortak oldular.


Öte yandan Balıkesirspor'un tahtayı açması için gereken son 200 bin TL'lik pürüzün Balıkesirli iş adamı İbrahim Kaya tarafından çözüldüğü belirtildi.


Transfer tahtasının açılmasının ardından Balıkesirspor'un anlaşma sağladığı isimlerin bazıları ise şu şekilde:



Antonio Mrsic (Hapoel Rishon Lezion)


Nemanja Andusic (Trabzonspor- Kiralık)


Nermin Hodzic (Adana Demirspor)


Aly Malle (Udinese- Kiralık)


Djemoussa Traore (Adana Demirspor)


Batuhan İşçiler (Adana Demirspor)


Sezer Özmen (Adana Demirspor)


Beray Aydoğdu (Sakaryaspor)


Abdülkadir Kayalı (Kulüpsüz)


Cenk Güvenç (Kulüpsüz)


Anıl Taşdemir (Kulüpsüz)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.